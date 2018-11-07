На главном вокзале Барселоны Сантс обнаружена граната

Барселона, Испания, , 12:24 — REGNUM В Барселоне из-за угрозы взрыва нарушена работа главной железнодорожной станции Сантс, пишет газета ABC.

Утром 7 ноября при проверке багажа пассажиров в чемодане женщины сканер выявил гранату. Как сообщила полиция, на место происшествия прибыла бригада TEDAX, специализирующаяся на работе со взрывчатыми веществами.

Поезда удалены с путей 3 и 4. Прервано движение высокоскоростных поездов.

Станция Сантс является важным транспортным узлом в городе и одной из самых оживленных точек в часы пик. Здесь расположена одноименная станция метро. Пассажиры узнают о текущей ситуации преимущественно из социальных сетей.

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