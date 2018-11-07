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На вокзале Барселоны ищут взрывное устройство

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов проверяют пути скоростных поездов, проведена эвакуация составов с двух путей

На вокзале Барселоны ищут взрывное устройство
AJEL
Железная дорога

Барселона, Испания, 7 ноября 2018, 12:16 — REGNUM  В районе вокзала Сантс Барселоны начались поиски взрывного устройства. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Отмечается, что в соответствии с требованиями безопасности после поступившего сообщения о взрывном устройстве сотрудники правоохранительных органов проверяют пути скоростных поездов, проведена эвакуация составов с двух путей.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября стало известно, что в порту Барселоны в кран врезалось грузовое судно торговой компании Grandi Navi Veloci. По словам представителей властей города, в результате инцидента начался пожар, однако жертв и пострадавших удалось избежать.

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