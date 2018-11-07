В Екатеринбурге ушла в отставку глава аппарата городской думы

Екатеринбург, , 12:02 — REGNUM В Екатеринбурге глава аппарата городской думы Светлана Григорьева ушла в отставку. Чиновница написала заявление по собственному желанию.

Пост главы аппарата городской думы Екатеринбурга займёт Алексей Ситник, который работает в аппарате представительного органа порядка 15 лет. Ранее он трудился в управлении общественными отношениями городской думы.

По данным местных изданий Светлана Григорьева считалась главным соратником бывшего первого вице-губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова в гордуме, и слухи об её отставке в связи со сменой власти в городе ходили и раньше. Помимо этого сообщается о том, что в скором времени реформированию подвергнется весь аппарат городской думы.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года в Екатеринбурге состоялись выборы городской думы VII созыва. Также депутаты нового состава избрали главу города. Им стал Александр Высокинский, ранее занимавший должность заместителя губернатора.