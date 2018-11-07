Житель Индии лишился руки, убегая от быка

Нью-Дели, , 11:39 — REGNUM 22-летний житель Индии, пытавшийся скрыться от разъяренного быка, случайно отпилил себе руку включенным станком. Об этом сообщает Kompas.com.

ЧП произошло на лесопилке в штате Керала.

Издание отмечает, что благодаря быстрой реакции коллег, которые экстренно доставили мужчину в больницу, пострадавшего удалось спасти.

Молодой человек перенес две операции, которые длились примерно 12 часов. В итоге местным врачам удалось пришить руку пациенту, восстановив 90% ее функций.

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