В Свердловской области задержан высокопоставленный сотрудник полиции

Первоуральск, Свердловская область, , 11:47 — REGNUM В Свердловской области задержан глава городской полиции Первоуральска полковник Олег Грехов. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе регионального полицейского главка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Эта информация не фейковая. Действительно сегодня рано утром в ходе спецоперации, в которой были задействованы сотрудники регионального ФСБ и полицейские подразделения собственной безопасности областного главка МВД, у дома по месту проживания было задержано вышеназванное должностное лицо», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Высокопоставленного сотрудника полиции подозревают в коррупционном преступлении.

«В настоящее время проводится ряд оперативно-следственных действий, решается вопрос об отстранении его от занимаемой должности на период проведения разбирательства», — добавил Валерий Горелых, уточнив, что борьба с «оборотнями в погонах» в рядах свердловского гарнизона полиции не прекращается ни на один день.

По его информации, с начала 2018 года силами подразделения собственной безопасности из системы МВД в Свердловской области были изгнаны более 100 должностных лиц.

Напомним, что в начале октября в Екатеринбурге по решению суда был взят под стражу начальник городского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД. Ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.