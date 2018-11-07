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В коттедже под Петербургом найдены тела двух девушек

Происшествия

На телах нет признаков насилия

Санкт-Петербург, 7 ноября 2018, 11:12 — REGNUM  Органы Следственного комитета по Санкт-Петербургу выясняют причины и обстоятельства смерти двух девушек, тела которых найдены в коттедже в Пушкинском районе Северной столицы.

Как сообщает Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу, страшная находка была сделана еще 4 ноября. Найдены тела девушек, 1996 и 1999 годов рождения. На телах скончавшихся нет внешних признаков насильственной смерти.

Начата доследственная проверка, проводятся оперативные мероприятия и экспертизы по установление всех обстоятельств трагедии. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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Нераскрытые убийства
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