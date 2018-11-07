Плавдок и авианосец получили более серьезные повреждения, чем сообщалось

Мурманск, 7 ноября 2018, 11:05 — REGNUM Характер повреждений плавучего дока, затонувшего в Росляково в ночь на 30 октября, оказался серьезней, чем предполагали военные, — при подводном обследовании сооружения на его корпусе были обнаружены трещины. Информацию об этом корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в одной из силовых структур Мурманской области.
Новость о повреждениях поставила под сомнение планы по поднятию дока. Пока официальных выводов комиссия представителей Военно-морского флота РФ и 82-го судоремонтного завода не озвучила, но некоторые эксперты уже предполагают, что приобретение другого дока обойдется дешевле, чем восстановление затонувшего.
Добавим, что, по информации агентства b-port, более серьезные повреждения, чем сообщалось ранее, при ЧП получил авианосец «Адмирал Кузнецов». По данным источника агентства, крейсер получил не только повреждение палубы, но и нескольких отсеков под ней.
В центре судоремонта «Звездочка» информацию о повреждениях отсеков не подтвердили и не опровергли, но подчеркнули, что повреждения, которые получил «Адмирал Кузнецов» при ЧП, не отразятся на сроках ремонтных работ, проводимых на данном этапе.
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