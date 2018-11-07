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В Японии военный грузовик врезался в стену жилого дома

Происшествия

Военные, находившиеся в автомобиле, отделались легкими ушибами

Токио, 7 ноября 2018, 10:57 — REGNUM  В японской префектуре Аомори грузовик, принадлежащий силам самообороны страны, врезался в стену жилого дома. Об этом сообщает Kyodo.

Грузовой автомобиль с оборудованием, направлявшийся на базу Мисава ВВС Японии, по невыясненным причинам протаранил фасад жилого дома и вызвал его частичное обрушение. Отмечается, что в результате инцидента, произошедшего в среду, 7 ноября, никто серьезно не пострадал, военные, находившиеся в автомобиле, отделались легкими ушибами. Идет расследования происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая, в японском городе Осака (остров Хонсю) легковой автомобиль, столкнувшийся с женщиной на велосипеде, врезался в ворота детского сада в Японии. В результате инцидента погиб один человек (водитель автомобиля), еще один (женщина-велосипедист) получил серьезные травмы.

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Дорожно-транспортные происшествия
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