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СКР проверяет информацию о мошенничестве с квартирой ветеранов в Москве

Происшествия

По результатам проверки будет принято процессуальное решение

Москва, 7 ноября 2018, 10:54 — REGNUM  Следователи начали проверку по информации СМИ о мошенничестве с квартирой ветерана Великой Отечественной Войны и его супруги в Москве, сообщает пресс-служба столичного следственного управления СКР.

Из сообщения СМИ следует, что неустановленные лица мошенническим путем завладели двухкомнатной квартирой в районе Гольяново, которая принадлежит ветерану 1925 года рождения.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении членов банды «чёрных риелторов» из Московской и Тверской областей, которые подозреваются в совершении девяти убийств и мошенничестве с квартирами.

Читайте подробнее: В Москве банда «черных риелторов» подозревается в убийстве девяти человек

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