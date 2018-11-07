СКР проверяет информацию о мошенничестве с квартирой ветеранов в Москве

Москва, , 10:54 — REGNUM Следователи начали проверку по информации СМИ о мошенничестве с квартирой ветерана Великой Отечественной Войны и его супруги в Москве, сообщает пресс-служба столичного следственного управления СКР.

Из сообщения СМИ следует, что неустановленные лица мошенническим путем завладели двухкомнатной квартирой в районе Гольяново, которая принадлежит ветерану 1925 года рождения.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении членов банды «чёрных риелторов» из Московской и Тверской областей, которые подозреваются в совершении девяти убийств и мошенничестве с квартирами.

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