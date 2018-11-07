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Пожарные потушили маслозавод в Одесской области

Происшествия

Выброса вредных веществ удалось избежать

Новые Беляры, Украина, 7 ноября 2018, 10:23 — REGNUM  Сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины ликвидировали пожар на маслозаводе Дельта Вильмар возле села Новые Беляры Одесской области, сообщила 7 ноября пресс-служба ГСЧС на официальном сайте ведомства.

В тушении пожара участвовали 134 спасателя и 24 единицы техники. им удалось предотвратить угрозу выброса аммиака, а также взрывов на территории предприятия.

Напомним, возгорание произошло вечером 6 ноября на территории 1500 квадратных метров. Персонал предприятия был эвакуирован.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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