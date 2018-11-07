ВСУ выпустили 53 боеприпаса по территории ДНР

Соледар, ДНР, , 10:10 — REGNUM Киевские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня, сообщили 7 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Больше всего пострадали окраины Донецка и окрестные посёлки. ВСУ применили на этом направлении 122-мм гаубицы и 82-мм миномёты, а также зенитную установку, гранатомёты различных типов и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Боевики ВСУ обстреляли из гранатомётов и крупнокалиберного стрелкового оружия Горловку и посёлки шахт имени Гагарина и Изотова на её окраине.

Киевские силовики стреляли из крупнокалиберное стрелковое оружие в направлении посёлков юге ДНР.

Отметим, в пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили, что за сутки с 6 по 7 ноября на линии соприкосновения сохранялось устойчивое перемирие, не было ни одного обстрела.

Напомним, процесс урегулирования гражданского конфликта на Украине прописан в Минских соглашениях, принятых на встрече «Нормандской четвёрки» в феврале 2015 года. Украина, также подписавшая соглашения, систематически саботирует их выполнение. К примеру, договорённости предусматривают отвод артиллерии калибра более 100 мм, а ВСУ регулярно применяют 120-мм миномёты и 122-мм гаубицы.

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