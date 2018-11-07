В Сирии снова вспыхнули бои между протурецкими группировками

Африн, Сирия, , 10:07 — REGNUM Две протурецкие исламистские группировки столкнулись 6 ноября в городе Африн, находящемся на северо-западе провинции Алеппо. Эту информацию сообщили местные активисты оппозиции в социальных сетях.

Боевики из «Джейш аль-Ислам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Ахрар аш-Шаркия» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), входящей в Свободную сирийскую армию, устроили перестрелку прямо в городе Африн. В результате боя погибло несколько человек с обеих сторон, и несколько получили ранения.

Боестолкновения вспыхнули вблизи кольцевой развязки Кава в городе и продолжались непродолжительное время. Затем огонь был прекращен. Причина столкновений неизвестна, но, как правило, в их основе лежат финансовые вопросы.

Следует отметить, что недавно в городе Африн турецкая разведка проводила сбор полевых командиров группировок, принимавших участие в военных операциях «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь». Подконтрольным боевикам была поставлена задача подготовиться к передислокации на другой фронт на востоке от реки Евфрат.