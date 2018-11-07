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Авиакатастрофа в Индонезии: второй двигатель пострадал сильнее первого

Происшествия

Обломки второго двигателя были найдены на глубине 30 метров

Караванг, Индонезия, 7 ноября 2018, 09:57 — REGNUM  Второй двигатель самолета Lion Air JT 610, который разбился в водах Караванга, Западная Ява, 29 октября 2018 года, был передан специалистам, сообщает 7 ноября Tribunnews.

Издание отмечает, что обломки второго двигателя были найдены на глубине 30 метров.

Сообщается, что в отличие от первого двигателя, который был не сильно поврежден, второй оказался расколот на четыре части.

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Команда дайверов также подняла на поверхность другие части самолета, такие как обломки турбины и аккумулятор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолет вошел в контакт с водой с включенным мотором. Этот вывод сделан на основе авиационного двигателя, который был успешно поднят с морского дна. Структура турбины и компрессор разрушены. Это означает, что проблем с двигателем не было.

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Катастрофа пассажирского самолета в Индонезии
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