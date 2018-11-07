Число жертв обрушения зданий в Марселе выросло до пяти

Марсель, Франция, , 09:48 — REGNUM В результате обрушения зданий в центре Марселя на юге Франции погибли пять человек, сообщает 7 ноября AFP.

Ранее сообщалось о четырех погибших — двух мужчин и двух женщин. Позже спасатели извлекли тело пятого погибшего из-под завалов.

Напомним, 5 ноября в Марселе обрушились два дома, которые находились в аварийном состоянии. Один из домов жильцы покинули, но его могли занять бездомные люди. Во втором могли находиться от 8 до 12 человек. Также незначительные ранения получили двое прохожих.

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