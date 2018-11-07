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Жителя Калуги отдали под суд за убийство любовника своей жены

Происшествия

Мужчине грозит до 15 лет тюремного заключения

Калуга, 7 ноября 2018, 09:46 — REGNUM  В Калужской области в суд передано уголовное дело об убийстве мужчины. На скамье подсудимых окажется 37-летний местный житель. Как сообщили 7 ноября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственного управления СК России, следствие собрало достаточно доказательств его вины.

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Преступление было совершено 20 июля 2018 года. В этот день обвиняемый находился у себя в квартире вместе с женой и потерпевшим. Причиной конфликта, произошедшего между мужчинами, стали «романтические отношения». Которые сложились у супруги подозреваемого с потерпевшим. Перепалка закончилась поножовщиной. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

За совершение убийства подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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Как ране сообщало ИА REGNUM, подобный инцидент на почве ревности произошёл в Козельске Калужской области. Молодой человек, подозревая свою жену в измене, договорился о встрече с её любовником с целью выяснения отношений. Во время бурной беседы обманутый муж нанёс сопернику два удара ножом в грудь. Потерпевший скончался на месте происшествия

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Бытовые убийства
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