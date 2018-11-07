Пьяный американец запрыгнул в пруд с крокодилами на ферме во Флориде

Сент-Огастин, США, , 09:53 — REGNUM Человек в состоянии алкогольного опьянения проник на крокодиловую ферму в американском штате Флорида и искупался в пруду с крокодилами, передает немецкий телеканал N-TV 7 ноября.

Инцидент произошел в городе Сент-Огастин. Как сообщают местные средства массовой информации, пьяный мужчина преодолел несколько заборов, ограждавших крокодиловую ферму. На камерах видеонаблюдения запечатлено, как он разделся до нижнего белья и прыгнул в водоем с крокодилами. Животные атаковали незваного гостя.

Утром сотрудники фермы обнаружили окровавленную одежду и пятна крови возле бассейна с нильскими крокодилами и вызвали полицию. Пострадавший человек был обнаружен, арестован и отправлен в госпиталь.

По словам администрации фермы, с животными всё в порядке. Мотив, толкнувший ночного посетителя на столь рисковое предприятие, не ясен.