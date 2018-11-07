Среда, 7 Ноября 2018 года
10:17:05 МСК

Пьяный американец запрыгнул в пруд с крокодилами на ферме во Флориде

Происшествия

После атаки животных пострадавший мужчина доставлен в госпиталь

Сент-Огастин, США, 7 ноября 2018, 09:53 — REGNUM  Человек в состоянии алкогольного опьянения проник на крокодиловую ферму в американском штате Флорида и искупался в пруду с крокодилами, передает немецкий телеканал N-TV 7 ноября.

Инцидент произошел в городе Сент-Огастин. Как сообщают местные средства массовой информации, пьяный мужчина преодолел несколько заборов, ограждавших крокодиловую ферму. На камерах видеонаблюдения запечатлено, как он разделся до нижнего белья и прыгнул в водоем с крокодилами. Животные атаковали незваного гостя.

Утром сотрудники фермы обнаружили окровавленную одежду и пятна крови возле бассейна с нильскими крокодилами и вызвали полицию. Пострадавший человек был обнаружен, арестован и отправлен в госпиталь.

По словам администрации фермы, с животными всё в порядке. Мотив, толкнувший ночного посетителя на столь рисковое предприятие, не ясен.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нападения животных
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить