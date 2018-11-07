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Индонезийский Сулавеси снова трясет: жители покидают свои дома

Происшествия

После продолжающейся серии подземных толчков жители Западного Сулавеси решили покинуть дома и переместиться в палатки

Индонезийский Сулавеси снова трясет: жители покидают свои дома
Микеле Каммарано. Землетрясение. Около 1900

Мамуджу, Индонезия, 7 ноября 2018, 09:27 — REGNUM  Землетрясения в районе Мамаса, Западный Сулавеси, вынудило ряд жителей этого района переместиться в палатки из-за опасения, что дом может рухнуть, сообщает Antaranews.

Издание отмечает, что многие жители решили покинуть свои дома и поставить палатки на открытой местности после серии подземных толчков, продолжавшихся с 3 ноября 2018 года.

Напомним, вблизи острова Сулавеси зафиксировано 67 землетрясений с 3 по 6 ноября 2018 года. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на глубине 10 км и в 12 км к юго-востоку от города Мамаса.

Читайте ранее в этом сюжете: Вблизи индонезийского Сулавеси зафиксировано 67 землетрясений

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