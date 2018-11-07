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Офицеров МВД Чечни, обвиняемых в вымогательстве, освободили в зале суда

Происшествия

Статью о вымогательстве им заменили на статью о самоуправстве

Офицеров МВД Чечни, обвиняемых в вымогательстве, освободили в зале суда
Цитата из х/ф «Призрак свободы». Реж. Луис Бунюэль. 1974. Франция, Италия
Снимают наручники

Москва, 7 ноября 2018, 09:02 — REGNUM  Обвиняемые по делу о вымогательстве 45 млн рублей у совладельца АО «Сетевое корпоративное агентство» Константина Жукова отделались очень мягким наказанием. Два офицера МВД Чечни — полковник Саид Ахмаев и старший лейтенант Лечи Болатбаев приговорены Замоскворецким судом Москвы к штрафу в размере 50 тыс. рублей, пишет «Коммерсантъ».

Все фигуранты дела, которое было переквалифицировано со статьи «Вымогательство» на «Самоуправство», были отпущены из-под стражи в зале суда. При этом, поскольку срок давности по этой статье уже истек, дело было прекращено, а штраф не взыскан, пишет РБК.

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Напомним, чеченские полицейские Саид Ахмаев и Лечи Болатбаев являлись офицерами батальона «Север» внутренних войск МВД РФ, который в настоящее время перешел под ведение Росгвардии. Они привлекались к охране депутатов и сенаторов от Чечни, в том числе депутата Госдумы Адама Делимханова. Вместе с ними по уголовному делу о вымогательстве проходили уроженцы Ингушетии — братья Мовлад и Ахмед Б.

Как первоначально считало следствие, всех четверых привлек к делу партнер Жукова по бизнесу Евгений Катков. В июне 2016 года под руководством Каткова злоумышленники угрозами пытались выбить из Жукова якобы украденные за шесть лет совместного бизнеса деньги.

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Вымогательства
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