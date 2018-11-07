В Великобритании умерла 80-килограммовая собака, испугавшаяся фейерверков

Лондон, , 08:55 — REGNUM В Великобритании от испуга из-за громких фейерверков умерла 8-летняя московская сторожевая собака, проживавшая в приюте. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на свои источники.

Трагедия произошла в понедельник, 5 ноября, в графстве Большой Манчестер. 80-килограммовая собака уже была мертва к тому времени, когда ее обнаружил персонал приюта.

«Собака перенесла сердечный приступ и умерла, будучи в ужасе от разрыва петард и ракет», — передает вещатель.

Отмечается, что жители графства Большой Манчестер отмечали праздник Ночь Гая Фокса, известный как Ночь фейерверков.