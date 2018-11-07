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В Тамбовской области при пожаре в частном доме погибли шесть человек

Происшествия

Детей среди погибших нет

В Тамбовской области при пожаре в частном доме погибли шесть человек
Ada Be
Пожар в доме

пос. Сосновка, Тамбовская область, 7 ноября 2018, 08:54 — REGNUM  В результате пожара в одном из жилых домов в рабочем поселке Сосновка Тамбовской области погибли шесть человек, сообщает 7 ноября пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным ведомства, пожар произошел в ночь на 7 ноября. В настоящее время установлены личности четырех погибших — 39-летнего хозяина дома, а также троих мужчин 1958, 1987 и 1988 годов рождения. Детей среди погибших нет.

По данному факту следователи проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Отмечается, что в доме у погибшего нередко собирались компании для распития алкоголя.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября в городе Юрга Кемеровской области в частном доме произошёл пожар. Погибли восемь человек — двое взрослых и шестеро детей. Возбуждено уголовное дело.

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Пожары в жилых домах
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