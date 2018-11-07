СК просит продлить арест экс-сотруднице стройнадзора по делу «Зимней вишни»

Кемерово, , 08:43 — REGNUM Следователи просят суд продлить арест бывшей сотрудницы госстройнадзора Кемеровской области Светлане Шенгерей, обвиняемой по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», об этом ТАСС сообщили в Центральном районном суде Кемерова.

Отмечается, что заседание назначено на 8 ноября на 11:00 по местному времени (07:00 мск).

Напомним, Светлана Шенгерей являлась подчиненной экс-начальницы госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, также проходящей по указанному делу о пожаре в торговом центре. Шенгерей была арестована 14 сентября на два месяца — до 13 ноября.

По версии следствия, бывшие чиновницы вступили в сговор, подписав акт о соответствии здания требованиям безопасности. При этом они знали о существовании нарушений, которые были допущены в ходе реконструкции.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел в Кемерово 25 марта. В огне погибли 60 человек, большинство из которых — дети. В настоящее время по уголовному делу о смертельном пожаре фигурантами проходят 12 человек.

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