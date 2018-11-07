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Майора МВД в Дагестане обвинили в краже улик

Происшествия

Полицейский попал в колонию

Махачкала, 7 ноября 2018, 08:34 — REGNUM  Экс-начальник отдела следственной части МВД Дагестана Магомед А. приговорен к 4,5 годам лишения свободы. Майор причастен к хищению улик на общую сумму свыше 100 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

В 2011 году сотрудник полиции вступил в преступный сговор с бывшим экспертом Республиканского центра судебной экспертизы Минюста Дагестана Русланом А. и предпринимателем Касумом М. Злоумышленники похитили одежду, обувь и иные товары общей стоимостью свыше 137 млн рублей. Всё это являлось вещественными доказательствами по двум уголовным делам о контрабанде, которыми занимался сотрудник МВД.

Кировский районный суд города Махачкалы приговорил Руслана А. и Касума М. к 3,5 и 2,5 годам лишения свободы соответственно. Все трое фигурантов дела будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Кроме того, обвиняемые должны возместить причиненный материальный ущерб в полном объёме.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Дагестане за вымогательство взятки приговорён к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима бывший начальник отдела дознания полиции по Советскому району Махачкалы. Мужчина требовал у гражданина 400 тысяч рублей за то, чтобы прекратить в отношении него уголовное преследование.

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