В Приморье пресечена контрабанда почти 5 кг желёз кабарги

Владивосток, , 08:24 — REGNUM В Приморском крае двое злоумышленников намеревались незаконно перевести через границу РФ свыше 100 желёз кабарги. Контрабанда была пресечена сотрудниками Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте при взаимодействии с коллегами Дальневосточной оперативной таможни. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 ноября в управлении на транспорте МВД России по ДФО.

По подозрению в совершении преступления был задержан 58-летний житель Приморского края. Всего транспортными полицейскими Владивостока было изъято около 5 кг мускусной железы кабарги, стоимостью свыше 7 млн рублей, а также свыше 1 млн рублей и около 38 тысяч долларов США.

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Как было установлено в ходе предварительного следствия, мускусную железу кабарги задержанный вместе со своим братом планировал отправить водным транспортом в Корею под видом пищевых продуктов.

Перевести запрещённый к вывозу товар за денежное вознаграждение согласился боцман теплохода, однако потом рассказал об этом капитану.

В настоящее время в отношении обоих подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 226.1. за контрабанду сильнодействующих, веществ им грозит до семи лет тюрьмы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года под суд в Тибете были отданы четверо охотников, которых застали в момент охоты на рыжебрюхую кабаргу. Животное находится под высшей степенью охраны в Китае. Обвиняемые незаконно сбывали добычу, нанеся экономический ущерб в размере 240 тыс. юаней (около $36,25 тыс.).

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