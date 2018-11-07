После рядовой проверки в мэрии Оренбурга возбуждено уголовное дело

Оренбург, , 08:29 — REGNUM В Оренбурге возбуждено очередное уголовное дело, в котором могут быть замешаны чиновники городской администрации. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Оренбургской области Анжелика Линькова, уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Фигурантом проходит начальник управления информатики и связи мэрии. Чиновник находится в статусе подозреваемого. Другие подробности дела в СУ СКР не смогли сообщить.

Стоит отметить, что в конце октября в здании администрации прокуратура проводила проверку и изучала документацию как раз в отделе информатики и связи. Тогда в пресс-службе горадминистрации просили не нагнетать обстановку, а в прокуратуре заявили, что проверка рядовая и носит плановый характер. Никаких обысков не было. И. о. главы Оренбурга Сергея Николаева заранее уведомили о мероприятиях, запросили документацию, которую чиновники и предоставили.

По данным ООО «Орен-ТВ», начальник управления информатики и связи якобы помог родственнице Сергея Николаева установить систему видеосвязи за счёт муниципальной казны.

Стоит отметить, что экс-мэр Оренбурга Евгений Арапов, бывший заместитель главы администрации Геннадий Борисов обвиняются в коррупции — крупном взяточничестве в составе группы лиц по предварительному сговору. Изначально оба были взяты под стражу. Впоследствии Борисов отпущен из СИЗО под домашний арест, Арапову суд отказался смягчать меру пресечения.

Кроме того, мэрия оказалась замешана ещё в одном скандале — возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Халатность» по факту выявленных нарушений при реставрации объекта культурного наследия (лестничного спуска к Уралу). По данным следствия, чиновники администрации приняли работы у подрядчика, которые на самом деле не были выполнены, на сумму 20 млн рублей. Также выяснилось, что во время ремонта использовались более дешёвые стройматериалы, чем указано в смете.

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