Полиция прекратила дело в отношении экс-директора «Уральских пельменей»

Екатеринбург, , 07:52 — REGNUM В Екатеринбурге прекращено уголовное дело в отношении бывшего директора шоу «Уральские пельмени» Сергея Нетиевского. Подозрения в злоупотреблении должностными полномочиями сняты в связи с отсутствием состава преступления.

С заявлением против своего бывшего коллеги в правоохранительные органы обратилось руководство шоу «Уральские пельмени». По мнению заявителей, будучи директором шоу, Сергей Нетиевский якобы нанёс своими действиями крупный финансовый ущерб. В свою очередь Сергей Нетиевский обратился с заявлением в следственный комитет, в котором указал, что руководство «Уральских пельменей» якобы выводит активы со счетов компании, акционером которой является сам экс-директор.

Напомним, что разлад среди участников шоу «Уральские пельмени» начался ещё в 2015 году и закончился увольнением Сергея Нетиевского. После этого началась чреда взаимных финансовых претензий, которые бывшие коллеги оспаривали через суды. Так предметом раздора стал даже логотип шоу.