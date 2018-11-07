На месте взрыва дома под Смоленском завершён разбор завалов

п. Пригорское, Смоленская область, , 07:39 — REGNUM В посёлке Пригорское Смоленской области спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва газа в многоквартирном жилом доме. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС 7 ноября, ночью эти работы приостанавливались для проведения оперативно-следственных мероприятий.

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Всего было привлечено более 261 человек, 54 единицы техники.

«Специалистами с помощью диагностического комплекса МЧС России «Струна» будет проведено обследование дома на предмет нарушения целостности конструкции», — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о хлопке бытового газа в квартире на шестом этаже девятиэтажного дома по улице Шкурлова в посёлка Пригорское Смоленского района поступило дежурному 6 ноября в 17:20. В результате с шестого на пятый этаж внутри жилого дома произошло частичное обрушение межэтажных перекрытий, частично повреждены межэтажные перекрытия с седьмого на шестой этаж, выбиты окна и двери на этажах. Всего частично оказались повреждены 16 квартир.

В результате взрыва газа пострадали два человека. Они доставлены в больницу, еще двое от госпитализации отказались. Из дома эвакуированы 52 человека.