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Обрушение зданий в Марселе: найдены тела четырех погибших

Происшествия

Под обломками могут находиться около 8 человек

Марсель, Франция, 7 ноября 2018, 07:13 — REGNUM  Прокуратура Марселя объявила о четырех погибших, найденных под обломками двух рухнувших зданий в центре города, сообщает Le Figaro.

В общей сложности, по мнению властей, под обломками могут находиться около 8 человек.

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Напомним, 5 ноября два дома, находившиеся в аварийном состоянии, обрушились в Марселе. Один из домов жильцы покинули, но его могли занять бездомные люди. Во втором здании могли находиться от 8 до 12 человек. Незначительные ранения получили двое прохожих.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 80 пожарных и 120 полицейских со специально обученными собаками ведут поиски возможных выживших или жертв трагедии.

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Обрушения зданий
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