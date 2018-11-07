Пермяк приговорён к 13 годам за сексуальное насилие над ребёнком

Верещагино, Пермский край, , 06:55 — REGNUM В Пермском крае к длительному сроку приговорён 19-летний житель. Суд признал молодого человека виновным в сексуальном насилии над девочкой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

По версии следствия, 21 июля 2018 года пермяк совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней дочери своих односельчан. В рамках уголовного дела провели пять экспертиз. Изучив доказательную базу, суд вынес вердикт.

Молодого человека приговорили к 13 годамлишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год. Приговор в законную силу не вступил.

Во время расследования уголовного дела претензии предъявили органам профилактики. В представлениях силовики потребовали принять дополнительные меры по профилактике преступлений и правонарушений в отношении несовершеннолетних. Чиновники разработали комплекс конкретных мероприятий по работе семьями, которые оказались в сложной жизненной ситуации и воспитывают несовершеннолетних детей, но на учётах в качестве неблагополучных не состоят.

Добавим, в начале 2018 года в Пермском крае отмечался рост числа преступлений против половой неприкосновенности детей. В первом квартале 2018 года жертвами насильников стали 103 ребёнка, тогда как за этот период 2017 года числился 81 потерпевший.