Под Одессой загорелся маслозавод

Одесса, Украина, , 05:41 — REGNUM Пожар на заводе «Дельта Вилмар», расположенном рядом с городом Южный (Одесская область, Украина), распространился на полторы тысячи квадратных метров, сообщает УНИАН.

Возгорание началось вечером 6 ноября. В 20:40 (время местное) пожар был локализован на площади 1500 квадратных метров. Персонал предприятия эвакуирован.

В борьбе с огнем приняли участие 75 человек и 22 единицы техники. Украинская служба по чрезвычайным ситуациям отмечает, что утечки вредных веществ не произошло.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 октября в Черниговской области произошел пожар на шестом складе украинского министерства обороны. Через два дня украинские власти заявили о ликвидации пожара, но в реальности он продолжался еще две недели.

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