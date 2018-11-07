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Под Одессой загорелся маслозавод

Происшествия

Площадь пожара составила 1 500 квадратных метра

Одесса, Украина, 7 ноября 2018, 05:41 — REGNUM  Пожар на заводе «Дельта Вилмар», расположенном рядом с городом Южный (Одесская область, Украина), распространился на полторы тысячи квадратных метров, сообщает УНИАН.

Возгорание началось вечером 6 ноября. В 20:40 (время местное) пожар был локализован на площади 1500 квадратных метров. Персонал предприятия эвакуирован.

В борьбе с огнем приняли участие 75 человек и 22 единицы техники. Украинская служба по чрезвычайным ситуациям отмечает, что утечки вредных веществ не произошло.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 октября в Черниговской области произошел пожар на шестом складе украинского министерства обороны. Через два дня украинские власти заявили о ликвидации пожара, но в реальности он продолжался еще две недели.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинские спасатели ликвидировали пожар на складе боеприпасов в Ичне

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Пожары и взрывы на предприятиях
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