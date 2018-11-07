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В Брянской области обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны

Происшествия

Пострадавших не было

Брянск, 7 ноября 2018, 05:15 — REGNUM  В селе Шеломы Новозыбковского района Брянской области был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-службы МЧС России.

Сообщается, что на место происшествия выехали взрывотехники. Обнаруженным опасным предметом оказался артиллерийский снаряд калибром 76 мм. Боеприпас был вывезен и обезврежен саперами. Пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября в Калуге местные жители обнаружили предмет, напоминающий боеприпас. По данным МЧС, это оказался артиллерийский снаряд калибром 76 мм. Спасатели обезвредили снаряд.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области саперы обезвредили старые боеприпасы

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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
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