В Брянской области обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны

Брянск, , 05:15 — REGNUM В селе Шеломы Новозыбковского района Брянской области был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-службы МЧС России.

Сообщается, что на место происшествия выехали взрывотехники. Обнаруженным опасным предметом оказался артиллерийский снаряд калибром 76 мм. Боеприпас был вывезен и обезврежен саперами. Пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября в Калуге местные жители обнаружили предмет, напоминающий боеприпас. По данным МЧС, это оказался артиллерийский снаряд калибром 76 мм. Спасатели обезвредили снаряд.

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