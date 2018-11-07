Состояние женщины, пострадавшей при пожаре в Юрге, стабилизировалось

Юрга, Кемеровская область, , 05:08 — REGNUM Состояние жительницы Юрги, пострадавшей при пожаре, унёсшем жизни восьми человек, стабилизировалось. Врачи оцениваются её состояние как средней степени тяжести. Об этом сообщила заместитель губернатора Кузбасса Елена Малышева.

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Около недели женщина проведёт в стационаре, после чего её переведут на амбулаторное наблюдение. В настоящее время с ней также работают психологи.

Как пишет «Газета Кемерова», в кардиологическое отделение юргинской больницы также находятся две старшие дочери пострадавшей — «в момент ЧП их не было в доме, однако врачи решили взять их под наблюдение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 ноября в городе Юрга Кемеровской области в частном доме произошёл пожар. Погибли восемь человек — двое взрослых и шестеро детей. Возбуждено уголовное дело.

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