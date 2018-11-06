В Уфе обжалуют арест экс-полицейских, подозреваемых в изнасиловании коллеги

Уфа, , 21:30 — REGNUM Защита обжалует арест троих бывших полицейских, подозреваемых в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя. Об этом заявила представитель Кировского районного суда Уфы Анжела Сафиуллина.

По ее словам, адвокаты троих подозреваемых уже подали апелляционные жалобы на постановление суда от 2 ноября, сообщает «Коммерсантъ». Дата рассмотрения апелляций будет известна 7 ноября.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ночь на 30 октября трое сотрудников полиции, по версии следствия, изнасиловали свою коллегу, 23-летнюю девушку-дознавателя. Преступление было совершено в здании отдела по вопросам миграции отделения МВД по Уфимскому району.

Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»), п. «а» ч. 2 ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера»).

Подозреваемых — 51-летнего начальника отдела МВД по Уфимскому району, 50-летнего начальника ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району — задержали.

Всех троих фигурантов уголовного дела уволили из правоохранительных органов с формулировкой «за проступки, порочащие честь и достоинство». По месту жительства и в рабочих кабинетах подозреваемых прошли обыски.

Позднее в их отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 31 декабря 2018 года.

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