При взрыве газа под Смоленском пострадали четыре человека

п. Пригорское, Смоленская область, , 20:57 — REGNUM В результате взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме 6 ноября в Смоленской области пострадали четыре человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя администрации региона.

По информации агентства, состояние пострадавших оценивается медиками как удовлетворительное.

В администрации также сообщили, что на место ЧП прибыл диагностический комплекс «Струна», и в ближайшее время специалисты должны оценить степень повреждения несущих конструкций дома.

Как передавало ИА REGNUM, сегодня вечером в посёлке Пригорское под Смоленском произошёл взрыв бытового газа в одной из квартир на шестом этаже 10-этажного дома. В результате взрыва произошло частичное обрушение внутренних перекрытий квартир и балконов дома.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Смоленском при взрыве газа частично обрушился многоквартирный дом