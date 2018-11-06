Вторник, 6 Ноября 2018 года
22:02:23 МСК

При взрыве газа под Смоленском пострадали четыре человека

Происшествия

Взрыв газа произошёл в 10-этажном жилом доме в населённом пункте Пригорское

При взрыве газа под Смоленском пострадали четыре человека
Иллюстрация: 67.mchs.gov.ru
Взрыв бытового газа в поселке Пригорское

п. Пригорское, Смоленская область, 6 ноября 2018, 20:57 — REGNUM  В результате взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме 6 ноября в Смоленской области пострадали четыре человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя администрации региона.

По информации агентства, состояние пострадавших оценивается медиками как удовлетворительное.

В администрации также сообщили, что на место ЧП прибыл диагностический комплекс «Струна», и в ближайшее время специалисты должны оценить степень повреждения несущих конструкций дома.

Как передавало ИА REGNUM, сегодня вечером в посёлке Пригорское под Смоленском произошёл взрыв бытового газа в одной из квартир на шестом этаже 10-этажного дома. В результате взрыва произошло частичное обрушение внутренних перекрытий квартир и балконов дома.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Смоленском при взрыве газа частично обрушился многоквартирный дом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрывы бытового газа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить