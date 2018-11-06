Адвокат сообщила о тяжелом состоянии Бережной после штурма СБУ

Москва, , 20:32 — REGNUM Глава Института правовой политики и социальной защиты Украины Елена Бережная находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщила 6 ноября адвокат Светлана Новицкая в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Елена Петровна в тяжелом состоянии. Ее забрали в больницу, были три скорые. Последнее, что я видела, у нее было давление 220 на 110. В ее возрасте, притом, что у нее нормальное обычно давление, она находилась в тяжелом состоянии», — сообщила адвокат.

Сейчас Новицкая находится в квартире Бережной:

«Квартира как после взрыва бомбы — все разбросано, вынесено».

Адвокат сообщила, что ее подопечная проходит свидетелем по двум статьям Уголовного кодекса Украины — 109 и ч.1 111 (покушение на территориальную целостность страны и государственная измена).

Напомним, 6 ноября СБУ взяла штурмом квартиру в Киеве, в которой проживала Елена Бережная. В помещение была выломана дверь. При этом сотрудники не были одеты в форменную одежду, отказывались представляться и предъявлять удостоверения. По словам Бережной, ее оскорбляли и применили насилие — ударили в живот.

Также 6 ноября был проведен обыск дома у экс-депутата Верховной рады Украины Василия Волги.

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