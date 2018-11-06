Под Смоленском при взрыве газа частично обрушился многоквартирный дом

п. Пригорское, Смоленская область, , 19:46 — REGNUM В Смоленской области в результате взрыва бытового газа произошло частичное обрушение многоквартирного жилого дома. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС России.

По информации ведомства, ЧП произошло в населённом пункте Пригорское Смоленского района.

Известно, что в результате инцидента есть пострадавшие, но их точное количество не уточняется. На месте работают спасатели, пожарные, скорая помощь и сотрудники полиции.

Управление Следственного комитета по Смоленской области сообщает, что по факту произошедшего начата доследственная проверка.

«Около 17:00 произошло обрушение внутренних перекрытий квартир и балконов на шестом этаже дома №1 по улице Шкурлова в посёлке Пригорское… На место происшествия выехали следователи регионального управления», — отметили в ведомстве.

Подробности произошедшего в настоящее время уточняются.