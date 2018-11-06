Вторник, 6 Ноября 2018 года
20:39:55 МСК

Под Смоленском при взрыве газа частично обрушился многоквартирный дом

Происшествия

В результате ЧП есть пострадавшие

п. Пригорское, Смоленская область, 6 ноября 2018, 19:46 — REGNUM  В Смоленской области в результате взрыва бытового газа произошло частичное обрушение многоквартирного жилого дома. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС России.

По информации ведомства, ЧП произошло в населённом пункте Пригорское Смоленского района.

Известно, что в результате инцидента есть пострадавшие, но их точное количество не уточняется. На месте работают спасатели, пожарные, скорая помощь и сотрудники полиции.

Управление Следственного комитета по Смоленской области сообщает, что по факту произошедшего начата доследственная проверка.

«Около 17:00 произошло обрушение внутренних перекрытий квартир и балконов на шестом этаже дома №1 по улице Шкурлова в посёлке Пригорское… На место происшествия выехали следователи регионального управления», — отметили в ведомстве.

Подробности произошедшего в настоящее время уточняются.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрывы бытового газа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить