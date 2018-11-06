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Самолёт с главой МИД Чили совершил экстренную посадку в Австралии

Происшествия

Авиалайнер экстренно приземлился в Мельбурне из-за инцидента на борту

Мельбурн, Австралия, 6 ноября 2018, 19:10 — REGNUM  Самолёт с министром иностранных дел Чили Роберто Ампуэро совершил экстренную посадку в Австралии, передаёт 6 ноября чилийская радиостанция BioBio.

Как сообщается, самолёт австралийской авиакомпании Qantas совершал рейс из Сиднея в Сантьяго.

По сведениям радиостанции, на четвёртом часу полёта на борту авиалайнера произошло чрезвычайное происшествие, из-за которого было решено совершить экстренную посадку в аэропорту Мельбурна.

Подробностей о характере инцидента, а также о том, есть ли в результате ЧП пострадавшие, в сообщении не приводится. Информация о произошедшем уточняется.

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Авиапроисшествия
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