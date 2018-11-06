В Ульяновске завершили дело о травмировании ребёнка на аттракционе

Ульяновск, , 18:44 — REGNUM В Ульяновске завершено расследование уголовного дела по факту получения 11-летним ребёнком травмы при катании на водном аттракционе. Об этом сообщает областное следственное управление СКР.

Инцидент произошёл 1 июля 2018 года на территории центрального пляжа Железнодорожного района Ульяновска. Обвинение предъявлено генеральному директору частной компании, организовавшей работу аттракциона.

«По версии следствия, руководитель общества при отсутствии соответствующего разрешения организовал на территории пляжа работу надувного детского аттракциона в бассейне, не обеспечив контроль его эксплуатации. В результате этого мальчик при использовании аттракциона получил травмы, квалифицированные как средней тяжести вред здоровью», — говорится в сообщении.

Генерального директора компании обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в 2014 году в Ульяновске при купании в искусственном водоеме утонул 12-летний ребенок, находившийся там с родителями. Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла на водных аттракционах в парковой зоне «Александровский парк». Причиной стало несоблюдение мер безопасности со стороны директора частной компании, организовавшей развлекательные услуги.