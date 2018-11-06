В Дагестане задержан бывший министр транспорта, энергетики и связи

Махачкала, , 18:42 — REGNUM В Дагестане продолжаются задержания высокопоставленных чиновников. В столице республики на время следственных действий отправлен за решётку бывший исполняющий обязанности министра транспорта, энергетики и связи Дагестана Юсуп Малламагомедов. Он подозревается в хищении бюджетных средств республики в размере 13,5 млн рублей, пишет «360».

Напомним, в сводки МВД Дагестана Малламагомедов попал ещё в феврале 2018 года. Было установлено, что, занимая пост министра, мужчина добивался завышения максимальной цены государственных контрактов. При составлении аукционной документации были использованы поддельные коммерческие предложения предпринимателей, что привело к многомиллионным хищениям.

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Официальных комментариев правоохранительных органов по факту задержания экс-министра пока не поступало. В последнее время Юсуп Малламагомедов занимал должность заместителя министра транспорта, энергетики и связи Дагестана. Как сообщало ИА REGNUM, он вместе с ещё четырьмя заместителями руководителей региональных министров был отправлен в отставку 11 сентября 2018 года.

Тогда в СМИ и в социальных сетях стала появляться информация о надвигающейся второй волне антикоррупционной чистки в республике. Всего с начала 2018 года фигурантами уголовных дел стали около 200 региональных чиновников, в том числе бывший председатель правительства Дагестана Абдусамад Гамидов.