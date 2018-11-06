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В Австралии подростки устроили бунт в исправительном учреждении

Происшествия

Вооружённые несовершеннолетние напали на сотрудников учреждения и устроили пожар

Дарвин, Австралия, 6 ноября 2018, 18:27 — REGNUM  В исправительном учреждении для несовершеннолетних в Австралии произошёл бунт заключённых, передаёт 6 ноября телеканал Sky News.

ЧП произошло в Центреимени Дона Дейла, расположенном вблизи населённого пункта Дарвин.

По информации телеканала, группа подростков напала на двоих сотрудников учреждения, после чего им удалось взять под контроль весь объект. Сообщается, что несовершеннолетние вооружены ножами и воспламеняющимися жидкостями.

На кадрах с места происшествия также видно, что в здании начался пожар. К учреждению прибыли около двадцати автомобилей полиции. Подробности произошедшего уточняются.

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Происшествия в местах лишения свободы
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