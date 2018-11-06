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Сайт украинского ведомства по вопросам перемещенных лиц рассылал спам

Происшествия

Хакеры постарались

Киев, 6 ноября 2018, 18:17 — REGNUM  Хакеры атаковали 2 и 3 ноября сайт министерства по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины, сообщает УНИАН.

Согласно сообщению, неизвестные смогли обойти защиту сайта и получить доступ к нему. После этого некоторые страницы сайта были изменены таким образом, чтобы распространять спам. В ведомстве отметили, что атаки уже остановлены, а сайт возвращен к последней работающей версии.

Также в министерстве добавили, что хакеры не впервые атакуют сайт.

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Кибербезопасность и киберпреступность
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