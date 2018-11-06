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В Костромской области изъяли более 3 тыс нелегальных ювелирных изделий

Происшествия

Украшения были сделаны из золота общей массой в 5,7 килограмм

п.г.т. Красное-на-Волге, Костромская область, 6 ноября 2018, 16:51 — REGNUM  В поселке Красное-на-Волге Костромской области изъяли более 3200 ювелирных изделий из нелегального золота общей массой 5,7 килограмма, областное управление МВД. Стоимость поддельных украшений оценивается в 11 миллионов рублей.

В незаконной деятельности обвиняется 58-летний житель поселка, который организовал в своем доме подпольную мастерскую. При обыске в квартире у подозреваемого изъяты 3 поддельных государственных пробирных клейма, 2 именника пробирных палат, более 3200 изделий из золота с оттисками фальшивых клейм, а также документы, печати и ярлыки для ювелирных изделий с реквизитами несуществующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В отношении костромича возбуждено уголовное дело, изъятые ювелирные изделия направлены на исследование экспертам-криминалистам и специалистам Верхневолжской государственной инспекции пробирного надзора.

ИА REGNUM напоминает, что более 50% ювелирных изделий России производится в Костромской области. В прошлом году индекс роста ювелирной отрасли в регионе составил 138%.

По словам члена Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николая Журавлева, костромские ювелиры уже завоевали российский рынок, «следующий шаг — выход на международный уровень».

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Ювелирное дело
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