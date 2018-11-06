СБУ в Киеве взяла штурмом квартиру общественницы Елены Бережной

Москва, , 16:48 — REGNUM В Киеве 6 ноября взломали дверь помещения, в котором находилась глава Института правовой политики и социальной защиты Украины Елена Бережная. Кадры показали 6 ноября в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

На них люди в форме сотрудников МЧС удалили фрагмент входной двери.

«Не трогайте меня, не трогайте! Отойдите от меня!» — закричала общественница и прервала трансляцию.

Издание NewsFront опубликовало запись автоответчика, на котором Бережная рассказала, чем закончился взлом:

«Ударили ногой в живот. У меня сотрясение, я не могу двигаться. Живот — боли дикие. Сильный удар сапогом в живот».

По данным украинского телеканала NewsOne, Служба безопасности Украины подтвердила проведение обыска в помещении, которое арендует Елена Бережная.

«Обыск действительно проводится в офисном помещении матери Бережной и группы лиц, принадлежащих к одной пророссийской организации, в рамках уголовного производства по ст.109 и ст.111 Уголовного кодекса Украины», — сообщили в СБУ.

Напомним, 6 ноября в Киеве были запланированы акции в честь 75-летия освобождения города от фашистов, принять участие в которых собиралась и Елена Бережная.

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