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Вблизи индонезийского Сулавеси зафиксировано 67 землетрясений

Происшествия

С 3 по 6 ноября 2018 года произошло 67 землетрясений

Макассар, Индонезия, 6 ноября 2018, 16:12 — REGNUM  Вблизи острова Сулавеси зафиксировано 67 землетрясений за последние три дня, сообщает Antaranews.

«С 3 по 6 ноября 2018 года произошло 67 землетрясений», — заявили сотрудники регионального центра землетрясений в Макассаре.

Сообщается, что землетрясение магнитудой 5,5 произошло в районе Мамаса, провинции Западный Сулавеси, также ощущалось в соседних провинциях.

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Индонезийское агентство метеорологии, климатологии и геофизики призвало общественность сохранять спокойствие и быть бдительными.

«Мы призываем общественность сохранять спокойствие, быть бдительными и осторожными, потому что мы не можем предсказать, когда произойдут афтершоки», — заявили в агентстве.

В управлении общественных работ района Мамаса заявили, что правительство отменило занятия в школах.

Напомним, Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит. Основной причиной столь бурной сейсмической активности является тот факт, что одна из плит, а именно Тихоокеанская, уходит под Евроазиатскую.

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Землетрясения
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