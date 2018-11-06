«Угрозы и оскорбления» — в Киеве беспредел

Москва, , 16:04 — REGNUM Глава Института правовой политики и социальной защиты Украины Елена Бережная заявила о попытках вломиться к ней в квартиру. Она вышла 6 ноября в эфир программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», показав выбитый замок.

По словам Бережной, неизвестные мужчины ей не представились.

«На протяжении часа меня оскорбляли, угрожали убить, сказали, что никакого Ватутина (памятник советскому генералу Николаю Ватутину в Киеве, — прим. ИА REGNUM ) сегодня не будет. Пистолеты к глазку — я хотела посмотреть — вытаскивали, нацеливали. Меня называли сепаратисткой, «рука Кремля», всячески оскорбляли, угрожая физической расправой», — рассказала женщина.

По ее словам, на место приехали журналисты украинского телеканала NewsOne. Им «гости» якобы представились сотрудниками СБУ.

Бережной уже повредили входную дверь, но попасть в квартиру не сумели, и сейчас «пошли за болгаркой».

6 ноября в Киеве празднуют 75-летие освобождение города от фашистов. Запланированы возложение цветов к могиле генерала Ватутина и Вечному огню в Парке Вечной Славы.

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