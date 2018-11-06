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В Иркутске эвакуатор протаранил фасад торгового центра

Происшествия

Управлявший грузовиком водитель серьезных повреждений не получил

Иркутск, 6 ноября 2018, 15:38 — REGNUM  В стену одного из торговых центров Иркутска врезался грузовой автомобиль, в результате ДТП госпитализирована женщина. Об этом сообщает 6 ноября пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В ведомстве отметили, что водитель эвакуатора на спуске не справился с управлением и протаранил стену торгового помещения.

«В результате произошедшего, женщина, предположительно являвшаяся покупателем, получила различные травмы и была госпитализирована», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в полиции уведомили, что управлявший грузовиком водитель серьезных повреждений не получил. По факту происшествия начата проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября в результате ДТП с участием трех автомашин в Чечне пострадали 10 человек, среди которых трое несовершеннолетних.

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Дорожно-транспортные происшествия
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