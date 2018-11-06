Ущерб от урагана в Италии составил 3 миллиарда евро

Рим, , 15:36 — REGNUM Общая сумма ущерба регионов Италии от урагана, обрушившегося на страну в конце октября — начале ноября, превышает 3 млрд евро, заявил во вторник, 6 ноября, министр инфраструктуры и транспорта Данило Тонинелли, передает информагентство Ansa.

В ближайшее время власти намерены уточнить эту оценку, помочь регионам в восстановлении инфраструктуры, задействуя в том числе и фонды ЕС, но для предотвращения подобных трагедий необходим переход от системы реагирования к системе профилактики подобных ситуаций, отметил министр.

Как сообщалось ранее, в результате урагана и шторма, обрушившегося на сначала на северные и центральные, а затем и на южные регионы Италии, погибли 30 и пострадали несколько десятков человек. Был нанесён заметный ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству, тысячи деревьев были вырваны с корнем, получили повреждения дома, линии передач, прибрежная инфраструктура. Общий ущерб для страны предварительно оценивается в несколько миллиардов евро.

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