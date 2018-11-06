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Мошенники отняли свыше 12 млн рублей на аренде квартир по всей России

Происшествия

«Квартирный вопрос» вела организованная группа

Екатеринбург, 6 ноября 2018, 15:15 — REGNUM  Организованную группу, которая присвоила более 12 млн рублей на мошенничестве с арендой квартир, разрабатывается полицией Екатеринбурга. Об этом сообщил начальник отделения по борьбе с мошенничествами ОУР УМВД России по Екатеринбургу Игорь Каргаполов на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Преступники, как заявил Каргаполов, сумели навредить жителям почти всех регионов России, используя интернет и мобильную связь.

«Мошенники размещали объявления от имени собственников жилья об аренде. Просили предоплату на месяц либо два, договаривались о встрече. Люди переводили денежные средства. Зафиксировано более 60 преступных эпизодов на сумму более 12 млн рублей. Проводится расследование», — заявил начальник отделения.

А пресс-секретарь УМВД России по Екатеринбургу Ирина Каргаполова уточнила корреспонденту ИА REGNUM, что 60 эпизодов — это только доказанные случаи, и к ним нужно прибавлять тех пострадавших, которые так и не обратились в полицию. Предположительная сумма ущерба, превышающая 12 млн рублей, включает как деньги по доказанным эпизодам преступления, так и финансы, предположительно уведенные у граждан. В числе пострадавших, по словам пресс-секретаря, — жители Крыма и Камчатки.

Напомним, в столице Урала за январь-сентябрь 2018 года было зарегистрировано 870 фактов мошенничества. Это почти на 150 больше показателя 2017 года за этот период.

regnum author Дмитрий Красноухов
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