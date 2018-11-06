Из-за непогоды в 11 регионах Италии объявят режим ЧС

Рим, , 15:05 — REGNUM Руководители 11 регионов Италии обратились к правительству с просьбой ввести режим чрезвычайной ситуации из-за последствий урагана и по-прежнему сложных погодных условий, сообщает Tg Com 24 во вторник, 6 ноября.

С такой просьбой к правительству обратились руководители Венето, Фриули-Венеции-Джулии, Сицилии, Лацио, Сардинии, Калабрии, Тосканы, Эмильи-Романьи, Ломбардии и Трентино Альто Адидже.

Ранее вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо заявил, что во все регионах, чьи представители попросят о введении режима ЧС, он будет введен.

Как сообщалось ранее, в результате урагана и шторма, обрушившегося на сначала на северные и центральные, а затем и на южные регионы Италии, погибли 30 и пострадали несколько десятков человек. Был нанесён заметный ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству, тысячи деревьев были вырваны с корнем, получили повреждения дома, линии передач, прибрежная инфраструктура. Общий ущерб для страны предварительно оценивается в несколько миллиардов евро.

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