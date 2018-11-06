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Экс-полицейского из Петербурга задержали в Новгороде по делу о взятке

Происшествия

За 500 тыс. рублей новгородскому предпринимателю обещали содействие с принятием решения по уголовному делу

Великий Новгород, 6 ноября 2018, 14:51 — REGNUM  В Великом Новгороде задержаны два жителя Санкт-Петербурга — 48-летний бывший сотрудник полиции и его 37-летняя знакомая — которые подозреваются в посредничестве во взяточничестве. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного управления СКР, оба были задержаны с поличным в Великом Новгороде 1 ноября при передачи им взятки в сумме 500 тыс. рублей от новгородского предпринимателя.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ. Операция по их задержанию проводилась совместно сотрудниками региональных управлений ФСБ и Следственного комитета.

По данным следствия, за взятку предпринимателю обещали содействие с принятием решения по уголовному делу. По ходатайству следователя регионального управления СКР суд заключил обвиняемых под стражу. Расследование продолжается.

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Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов
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