Экс-глава новосибирского ГИБДД хочет восстановиться в должности черед суд

Новосибирск, , 14:33 — REGNUM Экс-глава УГИБДД ГУ МВД РФ по Новосибирской области Сергей Штельмах подал иск в суд с требованием восстановить его в должности, а также компенсировать моральный вред. Информация размещена на сайте Центрального районного суда Новосибирска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, Сергей Штельмах, который возглавлял ведомство на протяжении 12 лет был уволен с поста 30 октября «в связи с совершением поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Позже им заинтересовались следователи в связи с продажей депутату Заксобрания Новосибирской области «удостоверения-вездехода».

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«В Центральный районный суд г. Новосибирска поступило исковое заявление Штельмаха С.В. к МВД России, ГУ МВД России по Новосибирской области о восстановлении на службе, взыскания денежного довольствия, компенсации морального вреда», — уточнили в суде, подчеркнув, что сегодня, 6 ноября, гражданское дело принято к производству судьи, на 16 ноября назначено судебное заседание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следователи начали проверять бывшего главу УГИБДД ГУ МВД РФ по Новосибирской области Сергея Штельмаха ещё на прошлой неделе. СМИ тут же сообщили, что его могут обвинить в превышении должностных полномочий. По данным следствия, он продал новосибирскому депутату Николаю Мочалину «удостоверение-вездеход». В июне экипаж ДПС остановил автомобиль депутата и тот предъявил удостоверение главного госинспектора безопасности дорожного движения, подписанное Сергеем Штельмахом. Мочалин отрицает, что показывал кому-то удостоверение, но подтвердил сам факт инцидента.